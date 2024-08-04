Зеленський в День Повітряних Сил подякував захисникам неба

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент України Володимир Зеленський у День Повітряних Сил звернувся до захисників неба. Він подякував їм за кожну збиту російську ціль.

Про це український лідер написав у Telegram у неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Звернення Зеленського до Повітряних Сил

Глава держави зазначив, що Україна завжди буде вдячною всім, хто щодня віддано служить країні і захищає життя людей від російського терору.

"Сьогодні ми особливо дякуємо всім нашим захисникам неба — українським воїнам Повітряних сил Збройних Сил України — за кожну збиту російську ціль, за ефективність та влучність. Від перших днів цієї війни Україна протистоїть російським ударам з повітря", — наголосив Зеленський.

За його словами, українські воїни вже знищили тисячі російських ракет, дронів, сотні бойових літаків та гелікоптерів. Президент зазначив, що це значні результати.

"І ми робимо все, щоб українські Повітряні сили змогли ще більше. Точно зможуть!" — додав він.