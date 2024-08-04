Зеленский в День Воздушных Сил поблагодарил защитников неба

Значительные результаты — Зеленский поблагодарил защитников неба за каждую сбитую российскую цель
Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных Сил обратился к защитникам неба. Он поблагодарил их за каждую сбитую российскую цель.
Об этом украинский лидер написал в Telegram в воскресенье, 4 августа.
Обращение Зеленского к Воздушным Силам
Глава государства отметил, что Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит стране и защищает жизнь людей от российского террора.
"Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба — украинских воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины — за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость. С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха", — подчеркнул Зеленский.
По его словам, украинские воины уже уничтожили тысячи российских ракет, дронов, сотни боевых самолетов и вертолетов. Президент отметил, что это значительные результаты.
"И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!" — добавил он.
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