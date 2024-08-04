Зеленский в День Воздушных Сил поблагодарил защитников неба

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в День Воздушных Сил обратился к защитникам неба. Он поблагодарил их за каждую сбитую российскую цель.

Об этом украинский лидер написал в Telegram в воскресенье, 4 августа.

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Глава государства отметил, что Украина всегда будет благодарна всем, кто ежедневно преданно служит стране и защищает жизнь людей от российского террора.

"Сегодня мы особенно благодарим всех наших защитников неба — украинских воинов Воздушных сил Вооруженных Сил Украины — за каждую сбитую российскую цель, за эффективность и меткость. С первых дней этой войны Украина противостоит российским ударам с воздуха", — подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские воины уже уничтожили тысячи российских ракет, дронов, сотни боевых самолетов и вертолетов. Президент отметил, что это значительные результаты.

"И мы делаем все, чтобы украинские Воздушные силы смогли еще больше. Точно смогут!" — добавил он.