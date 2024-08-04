Російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область — наслідки обстрілу

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у неділю, 4 серпня.

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Російський обстріл Дніпропетровської області

За словами Лисака, вночі 4 серпня бійці ПвК "Схід" знищили над областю ворожий дрон типу Shahed.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напередодні ввечері загарбники випустили декілька артснарядів по Нікопольщині. Також ворог атакував територію Червоногригорівської громади.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак зазначив, що на Нікопольщині пошкоджена інфраструктура і дев'ять приватних будинків.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA