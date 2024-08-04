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Окупанти атакували Дніпропетровську область — фото наслідків

4 серпня 2024 10:10
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область — наслідки обстрілу
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у неділю, 4 серпня.

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За словами Лисака, вночі 4 серпня бійці ПвК "Схід" знищили над областю ворожий дрон типу Shahed.

Атака росіян на Дніпропетровську область
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напередодні ввечері загарбники випустили декілька артснарядів по Нікопольщині. Також ворог атакував територію Червоногригорівської громади.

Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак зазначив, що на Нікопольщині пошкоджена інфраструктура і дев'ять приватних будинків.

Обстріл Дніпропетровської області
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
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Допис Лисака. Фото: скриншот

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10:36 Окупанти під час обстрілу Полтавщини пошкодили залізничну інфраструктуру

10:27 У Чорному морі росіяни тримають один корабель — скільки "Калібрів" загрожує

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