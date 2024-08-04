Російські окупанти знову атакували Дніпропетровську область — наслідки обстрілу

Окупанти атакували Дніпропетровську область — фото наслідків
4 серпня 2024 10:10
Наслідки російського обстрілу Дніпропетровської області. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Російські окупанти вкотре атакували Дніпропетровську область. На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у Telegram у неділю, 4 серпня.
Читайте також:
Російський обстріл Дніпропетровської області
За словами Лисака, вночі 4 серпня бійці ПвК "Схід" знищили над областю ворожий дрон типу Shahed.
Напередодні ввечері загарбники випустили декілька артснарядів по Нікопольщині. Також ворог атакував територію Червоногригорівської громади.
Лисак зазначив, що на Нікопольщині пошкоджена інфраструктура і дев'ять приватних будинків.
Читайте Новини.LIVE!