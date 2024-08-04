Вибухи на Полтавщині 4 серпня — Укрзалізниця заявила про пошкодження колій

Наслідки атаки росіян на залізницю. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Через російський обстріл Полтавської області в ніч з 3 на 4 серпня були пошкоджені залізничні колії, контактна мережа та опори. В результаті низці поїздів Харківської ділянки змінили маршрути прямування.

Про це інформує пресслужба Укрзалізниці у неділю, 4 серпня.

Читайте також:

Росіяни обстріляли залізницю на Полтавщині

Як стало відомо, декілька поїздів Харківського напрямку оперативно змінили маршрути прямування. Через це пасажирські та приміські потяги курсують із суттєвими затримками. Також було задіяно низку резервних локомотивів.

"Відновлювальні роботи проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами. Нині практично повністю поновлено й енергопостачання", — йдеться в повідомленні.

Скриншот допису Укрзалізниці

Також залізничники збирають інформацію про пересадку пасажирів для організації подальших подорожей на північно-східному напрямку.

Водночас, як заявив глава Полтавської ОВА Філіп Пронін, влучань у цивільну інфраструктуру та постраждалих внаслідок обстрілу у регіоні немає.

"Вчора було пошкоджено залізничну інфраструктуру на Полтавщині. У Миргородському районі пошкоджено близько 40 домогосподарств", — повідомив він у Telegram.