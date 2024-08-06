Атака безпілотників на Курську область Росії — п'ятеро поранених та масштабні руйнування

У Росії повідомили про атаку БпЛА на Курську область — багато поранених та руйнування
6 серпня 2024 08:18
Зруйнований унаслідок атаки БпЛА будинок. Фото: Telegram-канали
У ніч проти вівторка, 6 серпня, у російському місті Суджа Курської області лунали вибухи. Містяни поскаржились на атаку безпілотників.
Про це повідомляють Telegram канали.
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Наслідки атаки
Російські пропагандисти пишуть, що внаслідок атаки п'ятеро осіб отримали поранення.
"Серед постраждалих троє дітей. Їх доправили до Суджанської районної лікарні, — йдеться у повідомленні.
Тим часом влада заявляє про збиття 26 дронів.
"Внаслідок прильотів сильно пошкоджено кілька житлових будинків", — йдеться у повідомленні.
Містечко Суджа розташоване неподалік від кордону з Україною.
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