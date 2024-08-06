Атака безпілотників на Курську область Росії — п'ятеро поранених та масштабні руйнування

Зруйнований унаслідок атаки БпЛА будинок. Фото: Telegram-канали

У ніч проти вівторка, 6 серпня, у російському місті Суджа Курської області лунали вибухи. Містяни поскаржились на атаку безпілотників.

Про це повідомляють Telegram канали.

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Наслідки атаки

Російські пропагандисти пишуть, що внаслідок атаки п'ятеро осіб отримали поранення.

"Серед постраждалих троє дітей. Їх доправили до Суджанської районної лікарні, — йдеться у повідомленні.

Пошкоджений будинок. Фото: Telegram-канали

Тим часом влада заявляє про збиття 26 дронів.

"Внаслідок прильотів сильно пошкоджено кілька житлових будинків", — йдеться у повідомленні.

Містечко Суджа розташоване неподалік від кордону з Україною.