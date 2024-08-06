На Запоріжжі через обстріли росіян 5 серпня є поранені та руйнування — Федоров

Наслідки російського обстрілу. Ілюстративне фото: Нацполіція

Російські окупанти за добу 495 разів атакували Запорізьку область. Зафіксовано руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в Telegram у вівторок, 6 серпня.

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Федоров зазначив, що росіяни били по 10 населених пунктах Запорізької області.

"Двох жінок поранено внаслідок російських атак по Василівському району", — йдеться у повідомленні.

За словами голови Запорізької ОВА, окупанти з авіації три рази вдарили по Залізничному та Новоандріївці.

"278 БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку", — додав Федоров.

Він наголосив, що по території Таврійського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, та Преображенки російські війська 210 разів били з артилерії.

Крім того, з реактивних систем залпового вогню було тричі обстріляно Малу Токмачку, Гуляйполе та Роботине.

"Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури", — підсумував очільник області.