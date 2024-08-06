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Россияне за сутки атаковали Запорожскую область почти 500 раз — есть раненые и разрушения

6 августа 2024 07:46
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
На Запорожье из-за обстрелов россиян 5 августа есть раненые и разрушения — Федоров
Последствия российского обстрела. Иллюстративное фото: Нацполиция
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Российские оккупанты за сутки 495 раз атаковали Запорожскую область. Зафиксировано разрушение жилых домов и объектов инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram во вторник, 6 августа.

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Последствия обстрелов

Федоров отметил, что россияне наносили удары по 10 населенным пунктам Запорожской области.

"Две женщины ранены в результате российских атак по Васильевскому району", — говорится в сообщении.

По словам главы Запорожской ОВА, оккупанты из авиации три раза ударили по Железнодорожному и Новоандреевке.

"278 БпЛА разной модификации атаковали Приморское, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку", — добавил Федоров.

Он отметил, что по территории Таврического, Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного и Преображенки российские войска 210 раз били из артиллерии.

Кроме того, из реактивных систем залпового огня были трижды обстреляны Малая Токмачка, Гуляйполе и Работино.

"Поступило шесть сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", — подытожил глава области.

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