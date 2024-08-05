Оккупанты снова атаковали Запорожскую область — какие населенные пункты атаковал враг

Оккупанты 472 раза за сутки ударили по Запорожской области — разрушено жилье
Российские оккупанты за сутки ударили 472 раза по Запорожской области. Под огнем противника оказалось восемь населенных пунктов.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram в понедельник, 5 августа.
Российский обстрел Запорожской области
Захватчики нанесли три авиационных удара по Лобковому и Малиновке. По словам Федорова, 293 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное и Малиновку.
Зафиксировано шесть обстрелов из РСЗО — Гуляйполе и Малая Токмачка.
"170 артобстрелов нанесено по территории Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного", — рассказал глава Запорожской ОВА.
Всего поступило три сообщения о разрушении жилья. К счастью, люди не пострадали.
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