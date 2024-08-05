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Окупанти 472 рази за добу вдарили по Запорізькій області — зруйновано житло

5 серпня 2024 08:21
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Окупанти знову атакували Запорізьку область — які населені пункти атакував ворог
Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти за добу вдарили 472 рази по Запорізькій області. Під вогнем противника опинилося вісім населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Загарбники завдали три  авіаційні удари по Лобковому та Малинівці. За словами Федорова, 293 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ — Гуляйполе та Мала Токмачка.

"170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", — розповів очільник Запорізької ОВА.

Загалом надійшло три повідомлення про руйнування житла. На щастя, люди не постраждали.

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Допис Федорова. Фото: скриншот

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війна Запорізька область обстріли окупанти Іван Федоров

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