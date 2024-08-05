Окупанти знову атакували Запорізьку область — які населені пункти атакував ворог

Наслідки обстрілу Запорізької області. Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Російські окупанти за добу вдарили 472 рази по Запорізькій області. Під вогнем противника опинилося вісім населених пунктів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram у понеділок, 5 серпня.

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Загарбники завдали три авіаційні удари по Лобковому та Малинівці. За словами Федорова, 293 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

Зафіксовано шість обстрілів з РСЗВ — Гуляйполе та Мала Токмачка.

"170 артобстрілів завдано по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного", — розповів очільник Запорізької ОВА.

Загалом надійшло три повідомлення про руйнування житла. На щастя, люди не постраждали.