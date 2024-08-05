Обстріли Дніпропетровщини 5 серпня — є постраждалі

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Російські окупанти упродовж останньої доби завдали артилерійських ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє людей — 70-річна жінка та 26-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у понеділок, 5 серпня, в Telegram.

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"З вечора і до ночі окупанти били по Нікопольщині. Переважно з артилерії — запустили близько трьох десятків снарядів", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk 1 / 7

Лукашук розповів, що загарбники били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. По одному з сіл Червоногригорівської ТГ вдарили дроном-камікадзе.

Внаслідок обстрілів у Покровській громаді постраждали 70-річна жінка та 26-річний чоловік. Вони лікуватимуться вдома. Також пошкоджене:

кафе,

магазини,

приватне підприємство,

вісім приватних будинків,

шість господарських споруд,

п'ять гаражів,

чотири автівки,

три десятки сонячних панелей,

лінії електропередачі,

газогін.

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.