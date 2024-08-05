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Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі

5 серпня 2024 08:18
Катерина Османська - Редактор
Обстріли Дніпропетровщини 5 серпня — є постраждалі
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти упродовж останньої доби завдали артилерійських ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє людей — 70-річна жінка та 26-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у понеділок, 5 серпня, в Telegram.

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"З вечора і до ночі окупанти били по Нікопольщині. Переважно з артилерії — запустили близько трьох десятків снарядів", — йдеться у повідомленні. 

  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 1
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 2
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 3
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 4
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 5
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 6
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
  • Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі - фото 7
    Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Лукашук розповів, що загарбники били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. По одному з сіл Червоногригорівської ТГ вдарили дроном-камікадзе.

Внаслідок обстрілів у Покровській громаді постраждали 70-річна жінка та 26-річний чоловік. Вони лікуватимуться вдома. Також пошкоджене:

  • кафе,
  • магазини,
  • приватне підприємство,
  • вісім приватних будинків, 
  • шість господарських споруд, 
  • п'ять гаражів,
  • чотири автівки,
  • три десятки сонячних панелей,
  • лінії електропередачі,
  • газогін. 

В інших громадах області ніч минула без обстрілів.

обстріли Дніпропетровщини
Скриншот допису Миколи Лукашука

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08:15 Коростильов, Ковтун та Верняєв боротимуться за медалі — розклад українців на 10-й день Олімпіади

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