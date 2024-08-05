Обстріли Дніпропетровщини 5 серпня — є постраждалі

Окупанти вдарили по Дніпропетровщині — в ОВА розкрили деталі
Російські окупанти упродовж останньої доби завдали артилерійських ударів по Нікопольщині Дніпропетровської області. Поранення отримали двоє людей — 70-річна жінка та 26-річний чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук у понеділок, 5 серпня, в Telegram.
Обстріли Дніпропетровської області
"З вечора і до ночі окупанти били по Нікопольщині. Переважно з артилерії — запустили близько трьох десятків снарядів", — йдеться у повідомленні.
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Наслідки обстрілів Дніпропетровської області. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Лукашук розповів, що загарбники били по райцентру, Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. По одному з сіл Червоногригорівської ТГ вдарили дроном-камікадзе.
Внаслідок обстрілів у Покровській громаді постраждали 70-річна жінка та 26-річний чоловік. Вони лікуватимуться вдома. Також пошкоджене:
- кафе,
- магазини,
- приватне підприємство,
- вісім приватних будинків,
- шість господарських споруд,
- п'ять гаражів,
- чотири автівки,
- три десятки сонячних панелей,
- лінії електропередачі,
- газогін.
В інших громадах області ніч минула без обстрілів.
Читайте Новини.LIVE!