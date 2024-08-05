Обстрелы Днепропетровской области 5 августа — есть пострадавшие

Оккупанты ударили по Днепропетровской области — в ОВА раскрыли детали
Российские оккупанты на протяжении последних суток нанесли артиллерийские удары по Никопольщине Днепропетровской области. Ранения получили два человека — 70-летняя женщина и 26-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в понедельник, 5 августа, в Telegram.
Обстрелы Днепропетровской области
"С вечера и до ночи оккупанты били по Никопольщине. Преимущественно из артиллерии — запустили около трех десятков снарядов", — говорится в сообщении.
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Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
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Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
-
Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk
Лукашук рассказал, что захватчики били по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской громад. По одному из сел Красногригорьевской ТГ ударили дроном-камикадзе.
В результате обстрелов в Покровской громаде пострадали 70-летняя женщина и 26-летний мужчина. Они будут лечиться дома. Также повреждено:
- кафе,
- магазины,
- частное предприятие,
- восемь частных домов,
- шесть хозяйственных построек,
- пять гаражей,
- четыре автомобиля,
- три десятка солнечных панелей,
- линии электропередачи,
- газопровод.
В других громадах области ночь прошла без обстрелов.
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