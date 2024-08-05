Обстрелы Днепропетровской области 5 августа — есть пострадавшие

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Российские оккупанты на протяжении последних суток нанесли артиллерийские удары по Никопольщине Днепропетровской области. Ранения получили два человека — 70-летняя женщина и 26-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в понедельник, 5 августа, в Telegram.

Читайте также:

Обстрелы Днепропетровской области

"С вечера и до ночи оккупанты били по Никопольщине. Преимущественно из артиллерии — запустили около трех десятков снарядов", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk

Последствия обстрела Днепропетровской области. Фото: t.me/mykola_lukashuk 1/7 ​ 7

Лукашук рассказал, что захватчики били по райцентру, Марганецкой, Покровской и Мировской громад. По одному из сел Красногригорьевской ТГ ударили дроном-камикадзе.

В результате обстрелов в Покровской громаде пострадали 70-летняя женщина и 26-летний мужчина. Они будут лечиться дома. Также повреждено:

кафе,

магазины,

частное предприятие,

восемь частных домов,

шесть хозяйственных построек,

пять гаражей,

четыре автомобиля,

три десятка солнечных панелей,

линии электропередачи,

газопровод.

В других громадах области ночь прошла без обстрелов.