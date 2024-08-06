В Харьковской ОВА сообщили о последствиях взрывов ночью 6 августа

Дом, охваченный огнем. Фото иллюстративное: newch.tv

Ночью во вторник, 6 августа, россияне нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате этого обстрела есть разрушения и вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Глава ОВА отметил, что в 00:50 оккупанты нанесли удар по Циркунам Харьковского района.

"Поврежден жилой дом, возник пожар. По состоянию на эту минуту информация о пострадавших не поступала", — рассказал Синегубов.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 00:36. Первые взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги: около 00:33. Также взрывы в городе были слышны в 00:49, 01:03 и 01:26. После первого взрыва городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что, вероятно, есть прилет.