В Харьковской ОВА сообщили о последствиях взрывов ночью 6 августа

Поврежден дом, вспыхнул пожар — в ОВА сообщили о последствиях взрывов в Харькове
Ночью во вторник, 6 августа, россияне нанесли очередной удар по Харьковской области. В результате этого обстрела есть разрушения и вспыхнул пожар.
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Что известно об обстреле Харьковской области ночью 6 августа
Глава ОВА отметил, что в 00:50 оккупанты нанесли удар по Циркунам Харьковского района.
"Поврежден жилой дом, возник пожар. По состоянию на эту минуту информация о пострадавших не поступала", — рассказал Синегубов.
Воздушная тревога в Харьковской области была объявлена в 00:36. Первые взрывы прогремели еще до объявления воздушной тревоги: около 00:33. Также взрывы в городе были слышны в 00:49, 01:03 и 01:26. После первого взрыва городской голова Харькова Игорь Терехов отметил, что, вероятно, есть прилет.
Читайте Новини.LIVE!