У Харківській ОВА повідомили про наслідки вибухів уночі 6 серпня

Будинок, охоплений вогнем. Фото ілюстративне: newch.tv

Уночі у вівторок, 6 серпня, росіяни завдали чергового удару по Харківській області. Унаслідок цього обстрілу є руйнування та спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Очільник ОВА зазначив, що о 00:50 окупанти завдали удару по Циркунах Харківського району.

"Пошкоджено житловий будинок, виникла пожежа. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила", — розповів Синєгубов.

Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Повітряну тривогу в Харківській області оголосили о 00:36. Перші вибухи пролунали ще до оголошення повітряної тривоги: близько 00:33. Також вибухи в місті було чутно о 00:49, 01:03 та 01:26. Після першого вибуху міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що ймовірно є приліт.