В Торецке россияне убили гражданского

В Донецкой области есть жертвы среди гражданских из-за российских ударов, — ОВА
Российская армия продолжает убивать гражданское население в Донецкой области. Также из-за действий оккупантов есть раненые.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram во вторник, 6 августа.
Последствия российских ударов
Отмечается, что за прошедшие сутки в Донецкой области один человек погиб.
Это произошло в Торецке, за который продолжаются тяжелые бои.
"5 августа россияне убили одного жителя Донбасса — в Торецке", — говорится в сообщении.
Филашкин добавил, что также из-за атаки россиян в области были раненые.
"Еще два человека в области за сутки получили ранения", — добавил он.
Глава ОВА подчеркнул, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
"Россия убивает гражданских", — подытожил Филашкин.
Всего с начала российского вторжения в Донецкой области россиянами были убиты 2122 человека, еще 5560 получили ранения.
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