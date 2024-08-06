В Торецке россияне убили гражданского

Разрушенный в результате российских обстрелов дом. Иллюстративное фото: Нацполиция

Российская армия продолжает убивать гражданское население в Донецкой области. Также из-за действий оккупантов есть раненые.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин в Telegram во вторник, 6 августа.

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Отмечается, что за прошедшие сутки в Донецкой области один человек погиб.

Это произошло в Торецке, за который продолжаются тяжелые бои.

"5 августа россияне убили одного жителя Донбасса — в Торецке", — говорится в сообщении.

Филашкин добавил, что также из-за атаки россиян в области были раненые.

"Еще два человека в области за сутки получили ранения", — добавил он.

Глава ОВА подчеркнул, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

"Россия убивает гражданских", — подытожил Филашкин.

Всего с начала российского вторжения в Донецкой области россиянами были убиты 2122 человека, еще 5560 получили ранения.