Война в Украине — какие причины успеха россиян под Торецком

Военнослужащие в окопах. Фото: Генштаб ВСУ

В начале июня 24-ю бригаду, отвечавшую за оборону Торецка, перебросили под Часов Яр, а 41-ю механизированную бригаду — наоборот. После ротаций россияне начали наступление и сумели продвинуться. Военные сообщают, что причиной стали именно ротационные изменения в критическое время.

Об этом сообщило издание NYT во вторник, 6 августа.

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По словам журналистов, бойцы 32-й отдельной механизированной бригады позволили увидеть разрушения Торецка вблизи и вызовы, с которыми сталкиваются украинские силы, когда они борются за контроль над городом.

"Самая главная задача для украинцев — выжить. Для россиян — стереть этот украинский город", — сказал 28-летний майор, командир батальона беспилотников Артем Осадчий.

Бойцы 24-й бригады заявили о признаках неизбежного наступления на Торецк и предостерегли командиров от ротации в критическое время.

"Такие ротации подразделений могут быть чрезвычайно опасными моментами. Подразделениям нужно время, чтобы ознакомиться с новой местностью, и, по словам солдат, даже если они успешно убиты, они становятся моментами острой уязвимости", — говорится в сообщении.

По информации NYT, в начале июня 41-я бригада из Часового Яра приехала в Торецк, а 24-я бригада — наоборот. По словам солдат, через два дня после завершения ротации россияне атаковали.

"Это была большая ошибка, что нас оттуда забрали", — заявил старший сержант 2-го батальона 24-й механизированной бригады Петр Ляхович.

Бойцы рассказали, что не были готовы защищать населенный пункт, потому что не знали местности, а командира критиковали за то, что он отдавал нечеткие приказы и не реагировал быстро на меняющуюся обстановку.

"Мы возмущены этой непонятной и странной кампанией по дискредитации командования нашей части и наших бойцов", — заявили в 41-й бригаде.

Роман Кулик, заместитель командира 206-го батальона ТрО, бойцы которого перешли в подчинение 41-й бригады, отметил, что ответственность за то, что позиции, которые удерживались годами, упали за считанные дни, несут как командир 41-й бригады, так и Генштаб.

Солдаты разных бригад, которые сейчас воюют в этом районе, сказали, что оставят другим оценить то, что пошло не так, а сами сосредоточатся на сдерживании наступления россиян.

"Сейчас 41-я бригада больше командует в районе Торецка. Украина направила несколько своих лучших бригад, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, но их силы ограничены. Ожесточенные бои, по словам солдат, могут осложнить любые надежды Киева перехватить инициативу и снова перейти в наступление", — пишет NYT.