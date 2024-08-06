Війна в Україні — які причини успіху росіян під Торецьком

Військовослужбовці в окопах. Фото: Генштаб ЗСУ

На початку червня 24-ту бригаду, яка відповідала за оборону Торецьку перекинули під Часів Яр, а 41-шу механізовану бригаду навпаки. Після ротацій росіяни почали наступ і зуміли просунутися. Військові повідомляють, що причиною стали саме ротаційні зміни у критичний час.

Про це повідомило видання NYT у вівторок, 6 серпня.

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За словами журналістів, бійці 32-ї окремої механізованої бригади дозволили побачити руйнування Торецька зблизька та виклики, з якими стикаються українські сили, коли вони борються за контроль над містом.

"Найголовніше завдання для українців – вижити. Для росіян – стерти це українське місто ", — сказав 28-річний майор, командир батальйону безпілотників Артем Осадчий.

Бійці 24 бригади заявили про ознаки неминучого наступу на Торецьк і застерегли командирів від ротації у критичний час

"Такі ротації підрозділів можуть бути надзвичайно небезпечними моментами. Підрозділам потрібен час, щоб ознайомитися з новою місцевістю, і, за словами солдатів, навіть якщо вони успішно вбиті, вони стають моментами гострої вразливості", — йдеться у повідомленні.

За інформацією NYT, на початку червня 41 бригада з Часового Яру приїхала до Торецька, а 24-та бригада навпаки. За словами солдатів, через два дні після завершення ротації росіяни атакували.

"Це була велика помилка, що нас звідти забрали", — заявив старший сержант 2-го батальйону 24-ї механізованої бригади Петро Ляхович.

Бійці розповіли, що не були готові захищати населений пункт, бо не знали місцевості, а командира критикували за те, що він віддавав нечіткі накази і не реагував швидко на мінливу обстановку.

"Ми обурені цією незрозумілою і дивною кампанією з дискредитації командування нашої частини та наших бійців", — заявили у 41-й бригаді.

Роман Кулик, заступник командира 206 батальйон ТрО, бійці якого перейшли у підпорядкування 41-ї бригади, зауважив, що відповідальність за те, що позиції, які утримувалися роками, впали за лічені дні, несуть як командир 41-ї бригади, так і Генштаб.

Солдати різних бригад, які зараз воюють у цьому районі, сказали, що залишать іншим оцінити те, що пішло не так, а самі зосередяться на стримуванні наступу росіян.

"Зараз 41-ша бригада більше командує в районі Торецька. Україна направила кілька своїх найкращих бригад, щоб спробувати стабілізувати ситуацію, але їхні сили обмежені. Запеклі бої, за словами солдатів, можуть ускладнити будь-які надії Києва перехопити ініціативу і знову перейти в наступ", — пише NYT.