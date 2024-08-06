Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Військові пояснили, чому росіяни зуміли просунутися на Торецькому напрямку — NYT arrow

Військові пояснили, чому росіяни зуміли просунутися на Торецькому напрямку — NYT

6 серпня 2024 14:10
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — які причини успіху росіян під Торецьком
Військовослужбовці в окопах. Фото: Генштаб ЗСУ
Валерія Барановська - редактор

На початку червня 24-ту бригаду, яка відповідала за оборону Торецьку перекинули під Часів Яр, а 41-шу механізовану бригаду навпаки. Після ротацій росіяни почали наступ і зуміли просунутися. Військові повідомляють, що причиною стали саме ротаційні зміни у критичний час.

Про це повідомило видання NYT у вівторок, 6 серпня.

Читайте також:

Яка причина просування росіян під Торецьком

За словами журналістів, бійці 32-ї окремої механізованої бригади дозволили побачити руйнування Торецька зблизька та виклики, з якими стикаються українські сили, коли вони борються за контроль над містом. 

"Найголовніше завдання для українців – вижити. Для росіян – стерти це українське місто ", — сказав 28-річний майор, командир батальйону безпілотників Артем Осадчий.

Бійці 24 бригади заявили про ознаки неминучого наступу на Торецьк і застерегли командирів від ротації у критичний час

"Такі ротації підрозділів можуть бути надзвичайно небезпечними моментами. Підрозділам потрібен час, щоб ознайомитися з новою місцевістю, і, за словами солдатів, навіть якщо вони успішно вбиті, вони стають моментами гострої вразливості", — йдеться у повідомленні.

За інформацією NYT, на початку червня 41 бригада з Часового Яру приїхала до Торецька, а 24-та бригада навпаки. За словами солдатів, через два дні після завершення ротації росіяни атакували.

"Це була велика помилка, що нас звідти забрали", — заявив старший сержант 2-го батальйону 24-ї механізованої бригади Петро Ляхович.

Бійці розповіли, що не були готові захищати населений пункт, бо не знали місцевості, а командира критикували за те, що він віддавав нечіткі накази і не реагував швидко на мінливу обстановку.

"Ми обурені цією незрозумілою і дивною кампанією з дискредитації командування нашої частини та наших бійців", — заявили у 41-й бригаді.

Роман Кулик, заступник командира 206 батальйон ТрО, бійці якого перейшли у підпорядкування 41-ї бригади, зауважив, що відповідальність за те, що позиції, які утримувалися роками, впали за лічені дні, несуть як командир 41-ї бригади, так і Генштаб.

Солдати різних бригад, які зараз воюють у цьому районі, сказали, що залишать іншим оцінити те, що пішло не так, а самі зосередяться на стримуванні наступу росіян.

"Зараз 41-ша бригада більше командує в районі Торецька. Україна направила кілька своїх найкращих бригад, щоб спробувати стабілізувати ситуацію, але їхні сили обмежені. Запеклі бої, за словами солдатів, можуть ускладнити будь-які надії Києва перехопити ініціативу і знову перейти в наступ", — пише NYT.

Також важливі новини дня по темі:

війна ЗСУ війна в Україні військовослужбовці фронт ситуація на фронті

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:17 В мережі показали рух ракет над Україною під час нічної російської атаки

Термінова новина

14:16 У Сумах пролунав вибух

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

14:10 Військові пояснили, чому росіяни зуміли просунутися на Торецькому напрямку — NYT

14:04 Шевченко та Усик опинилися в одній команді — до легенд спорту приєднався Жадан

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

14:03 Рідні Ірини Фаріон видадуть книгу з цитатами мовознавиці — коли чекати

13:58 Керівник ЦПД заявив, що Росія не контролює кордон у Курській області

13:48 Хотів влаштувати в СБУ за 10 тисяч доларів — на Одещині затримали афериста

13:43 УБД можуть отримати додаткову відпустку — що необхідно зробити

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

14:17 В мережі показали рух ракет над Україною під час нічної російської атаки

Термінова новина

14:16 У Сумах пролунав вибух

14:10 Військові пояснили, чому росіяни зуміли просунутися на Торецькому напрямку — NYT

14:04 Шевченко та Усик опинилися в одній команді — до легенд спорту приєднався Жадан

14:03 Рідні Ірини Фаріон видадуть книгу з цитатами мовознавиці — коли чекати

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

13:58 Керівник ЦПД заявив, що Росія не контролює кордон у Курській області

13:48 Хотів влаштувати в СБУ за 10 тисяч доларів — на Одещині затримали афериста

13:43 УБД можуть отримати додаткову відпустку — що необхідно зробити

13:39 Луческу назвав несподівану причину, через яку очолив збірну Румунії

13:36 На Сонці сталося кілька потужних спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Новина з відео

06:13 Підвищення податків в Україні — за що заплатимо більше та чому цілі галузі можуть піти в тінь

05:56 У Києві ростуть ціни на оренду квартир — як у столиці змінилась вартість житла у серпні

05:06 Дешевше вже не буде — як в Україні зміниться курс долара до кінця літа та що на нього впливає

3 серпня 2024
Новина з відео

06:08 Смертельна Тиса — репортаж із річки, де гинуть десятки українських чоловіків

2 серпня 2024

18:49 Провели літо поглядом — як відпочивають люди в Одесі

1 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Смертельно отруйні павуки в Одесі — яка небезпека для містян та туристів

Text

14:13 Нардеп розкрив деталі масштабних корупційних схем під час публічних закупівель

Text

13:21 Нардепка запропонувала мобілізувати поліцейських на пенсії після 40 років

Text

13:00 Хто готує зустріч Зеленського та Путіна і кому дозволять виїжджати за кордон — ефір День.LIVE

Text

12:32 Нардепка відповіла, за яких умов Рада розгляне законопроєкт, який забороняє мобілізацію до 25 років

Text

08:47 Речник Херсонської ОВА пояснив, чому люди не їдуть з тимчасово окупованої території

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії - 80x80

В ДПСУ назвали кількість чоловіків, які загинули у водах Тиси з початку вторгнення Росії

Text

08:00 Вибухи у Києві та нова заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

Text

06:39 Нардеп заявив, що близько 40% економіки України зараз у "тіні"

Text

05:39 Жданов розповів, які "підйомні", грошове забезпечення та бонуси отримують російські військові

5 серпня 2024
Text

18:39 Академмістечко завалили купами сміття після знесення МАФів — що про це думають кияни

Text

17:50 Заява Буданова про наступ росіян та захист неба F-16 — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

24 липня 2024

18:38Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині