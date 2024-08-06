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Керівник ЦПД заявив, що Росія не контролює кордон у Курській області

6 серпня 2024 13:58
Катерина Османська - Редактор
Курська область — Коваленко заявив, що РФ не контролює кордон
Наслідки обстрілу Курської області. Фото: росЗМІ
Катерина Османська - Редактор

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що Росія не контролює ні ситуації, ні кордону у Курській області. За його словами, російські воєнкори брешуть про реальну обстановку.

Про це Андрій Коваленко написав у своєму Telegram у вівторок, 6 серпня. 

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"Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон", — написав керівник ЦПД. 

ситуація у Курській області
Скриншот допису Андрія Коваленка

Що передувало

Напередодні губернатор Курської області РФ Олексій Смирнов 6 серпня заявив, що Збройні сили України нібито намагались прорвати кордон.

За його словами, "росіяни не допустили прориву кордону", але реальний результат можна бачити на відео.

Курська область РФ
Скриншот допису губернатора Курської області

Водночас російські пропагандисти заявили, що Збройні сили України влаштували "серйозну артпідготовку" та мають намір "збільшити тиск". За їхніми даними, нібито близько 100 українських військових намагалися атакувати Суджанський район на тяжкій техніці.

Так звані воєнкори додали, що "бойові дії тривають на кількох ділянках кордону", зокрема на напрямках Миколаєво-Дар'їне — Дар'їне та Суджа — Гоголівка. Раніше вони заявляли, що ситуація повністю під контролем РФ і країна-терористка контролює свій кордон. 

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