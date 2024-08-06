Курская область - Коваленко заявил, что РФ не контролирует границу

Руководитель ЦПД заявил, что Россия не контролирует границу в Курской области
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что Россия не контролирует ни ситуацию, ни границу в Курской области. По его словам, российские военкоры врут о реальной обстановке.
Об этом Андрей Коваленко написал в своем Telegram во вторник, 6 августа.
Заявление Коваленко
"Российские военкоры врут о контролируемости ситуации на Курщине. Россия не контролирует границу", — написал руководитель ЦПД.
Что предшествовало
Губернатор Курской области РФ Алексей Смирнов 6 августа заявил, что Вооруженные силы Украины якобы пытались прорвать границу.
По его словам, "россияне не допустили прорыв границы", но реальный результат можно видеть на видео.
В то же время российские пропагандисты заявили, что Вооруженные силы Украины устроили "серьезную артподготовку" и намерены "увеличить давление". По их данным, около 100 украинских военных пытались атаковать Суджанский район на тяжелой технике.
Так называемые военкоры добавили, что "боевые действия продолжаются на нескольких участках границы", в том числе по направлениям Николаево-Дарьино — Дарьино и Суджа — Гоголевка. Ранее они заявляли, что ситуация полностью находится под контролем РФ и страна-террорист контролирует свою границу.
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