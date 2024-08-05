Обстріл Херсона 5 серпня - у будинках вибито вікна, пошкоджено квартири

Вночі в Херсоні лунали вибухи — Росія атакувала місто, є пошкодження
5 серпня 2024 12:09
Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео
Російські війська в ніч на понеділок, 5 серпня, обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки постраждали багатоповерхівки: пошкоджені квартири, вибиті вікна та шибки.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.
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"Сьогодні вночі у Херсоні було гучно. Близько першої ночі російські військові вкрили вогнем багатоповерхівки у Дніпровському районі", — йдеться у повідомленні.
Через ворожий обстріл були сильно пошкоджені кілька квартир, зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки.
На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.
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