Обстріл Херсона 5 серпня - у будинках вибито вікна, пошкоджено квартири

Наслідки атаки. Фото: скриншот з відео

Російські війська в ніч на понеділок, 5 серпня, обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок атаки постраждали багатоповерхівки: пошкоджені квартири, вибиті вікна та шибки.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

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"Сьогодні вночі у Херсоні було гучно. Близько першої ночі російські військові вкрили вогнем багатоповерхівки у Дніпровському районі", — йдеться у повідомленні.

Через ворожий обстріл були сильно пошкоджені кілька квартир, зруйновані балкони, вибиті вікна та шибки.

На щастя, обійшлося без жертв серед цивільного населення.