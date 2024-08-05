Обстрел Херсона 5 августа - в домах выбиты окна, повреждены квартиры

Последствия атаки. Фото: скриншот с видео

Российские войска в ночь на понедельник, 5 августа, обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки пострадали многоэтажки: повреждены квартиры, выбиты окна и стекла.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.

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Обстрелы Херсона 5 августа

"Сегодня ночью в Херсоне было громко. Около часа ночи российские военные покрыли огнем многоэтажки в Днепровском районе", — говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов были сильно повреждены несколько квартир, разрушены балконы, выбиты окна и стекла.

К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.