Обстрел Херсона 5 августа - в домах выбиты окна, повреждены квартиры

Ночью в Херсоне раздавались взрывы — Россия атаковала город, есть повреждения
5 августа 2024 12:09
Последствия атаки. Фото: скриншот с видео
Российские войска в ночь на понедельник, 5 августа, обстреляли Днепровский район Херсона. В результате атаки пострадали многоэтажки: повреждены квартиры, выбиты окна и стекла.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин в Telegram.
Читайте также:
Обстрелы Херсона 5 августа
"Сегодня ночью в Херсоне было громко. Около часа ночи российские военные покрыли огнем многоэтажки в Днепровском районе", — говорится в сообщении.
Из-за вражеских обстрелов были сильно повреждены несколько квартир, разрушены балконы, выбиты окна и стекла.
К счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.
Читайте Новини.LIVE!