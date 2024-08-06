Война в Украине — россияне атаковали пригород Херсона

Спасатели разбирают завалы. Иллюстративное фото: ГСЧС

Россияне ударили по пригороду Херсона. В результате атаки вражеским дроном пострадали шесть человек, из них одна женщина находится в тяжелом состоянии. Все пострадавшие были в момент обстрелов на улице.

Об этом сообщил начальник Херсонской MBA Роман Мрочко в Telegram во вторник, 6 августа.

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В результате атаки российского дрона на пригород Херсона пострадали шесть человек. По данным МВА, в тяжелом состоянии находится женщина 1977 года рождения.

"У нее взрывная и закрытая черепно-мозговая травма, обломочные ранения, гиповолемический шок", — говорится в сообщении.

Сообщается, что состояние остальных раненых — средней тяжести. У мужчины 1971 года обнаружена взрывная закрытая черепно-мозговая травма и контузия. У одного из пострадавших 1967 года рождения, кроме взрывной травмы, медики также зафиксировали обломочное ранение грудной клетки. Взрывную травму и обломочное ранение грудной клетки также получила 68-летняя женщина.

В результате вражеских обстрелов в 37-летняя потерпевшая получила взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, контузии и обломочные ранения. Обломочное ранение ноги получил еще один пострадавший — мужчина 1988 года рождения, который самостоятельно обратился к врачам.

"Все травмированные госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. На момент сброса россиянами взрывчатки с дрона все пострадавшие находились на улице", — отметил Мрочко.