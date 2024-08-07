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Россияне обстреляли Запорожскую область — есть жертвы

7 августа 2024 08:26
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор
За сутки армия РФ нанесла 564 удара по девяти населенным пунктам Запорожской области
Последствия обстрела Запорожской области. Фото: ОВА
Улинец Юлия - редактор
Улинец Юлия
редактор

За прошедшие сутки, 6 августа, российские военные атаковали девять населенных пунктов Запорожской области. Два человека погибли, один получил ранения.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram в среду, 7 августа.

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Двое мужчин погибли, один получил ранения в результате российской атаки по Пологовскому району.

В общей сложности армия РФ нанесла 564 удара по городам и селам Запорожской области:

  • три авиационных — по Гуляйполю и Долинце;
  • 13 раз применила РСЗО по Малой Токмачке и Работино;
  • 336 беспилотниками разной модификации атаковала Лысогорку, Гуляйполе, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку, Левадное, Полтавку и Малиновку;
  • 212 раз из артиллерии обстреляла территории Гуляйполя, Новоандреевки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

Также поступило 14 сообщений о разрушении жилья.

скриншот Федоров
Сообщение Ивана Федорова в Telegram
скриншот Федоров
Сообщение Ивана Федорова в Telegram

 

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