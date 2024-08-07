За добу армія РФ завдала 564 удари по дев'яти населених пунктах Запорізької області

Наслідки обстрілів Запорізької області. Фото: ОВА

Протягом минулої доби, 6 серпня, російські військові атакували дев'ять населених пунктів Запорізької області. Дві людини загинули, одна дістала поранення.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram у середу, 7 серпня.

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Двоє чоловіків загинули, один дістав поранення внаслідок російської атаки по Пологівському району.

Загалом армія РФ завдала 564 удари по містах та селах Запорізької області:

три авіаційні — по Гуляйполю та Долинці;

13 разів застосувала РСЗВ по Малій Токмачці та Роботиному;

336 безпілотниками різної модифікації атакувала Лисогірку, Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне, Полтавку та Малинівку;

212 разів з артилерії обстріляла території Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

Також надійшло 14 повідомлень про руйнування житла.

Допис Івана Федорова в Telegram