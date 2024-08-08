Взрывы в Херсоне 8 августа

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Херсоне в четверг, 8 августа, местные слышали взрывы. Враг, вероятно, атаковал город авиационными бомбами.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

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Атака на Херсон 8 августа

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юге.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

Скриншот сообщения Воздушных сил

Впоследствии там отметили, что россияне совершили пуски авиационных бомб на Херсонщине.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 17:10 в Херсонской области был отбой угрозы. В то же время, воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.