Взрывы в Херсоне 8 августа

В Херсоне раздались взрывы
8 августа 2024 17:04
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
В Херсоне в четверг, 8 августа, местные слышали взрывы. Враг, вероятно, атаковал город авиационными бомбами.
Об этом пишут местные Telegram-каналы.
Читайте также:
Атака на Херсон 8 августа
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юге.
"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.
Впоследствии там отметили, что россияне совершили пуски авиационных бомб на Херсонщине.
По состоянию на 17:10 в Херсонской области был отбой угрозы. В то же время, воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.
Читайте Новини.LIVE!