Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В Херсоне раздались взрывы arrow

В Херсоне раздались взрывы

8 августа 2024 17:04
Евгения Брюховецкая - редактор
Взрывы в Херсоне 8 августа
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
Евгения Брюховецкая - редактор

В Херсоне в четверг, 8 августа, местные слышали взрывы. Враг, вероятно, атаковал город авиационными бомбами.

Об этом пишут местные Telegram-каналы.

Читайте также:

Атака на Херсон 8 августа

Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на юге.

"Угроза применения авиационных средств поражения!", — говорится в сообщении.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

Впоследствии там отметили, что россияне совершили пуски авиационных бомб на Херсонщине.

null
Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 17:10 в Херсонской области был отбой угрозы. В то же время, воздушная тревога объявлена в Сумской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

тревога 8 августа
Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Также важные новости дня по теме:

Херсон взрыв обстрелы оккупанты воздушная тревога война в Украине атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:13 Впервые за 30 лет Россия и Китай вернулись к бартерной торговле

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

17:07 Какими законами регулируются начисления и выплаты военным

17:04 В Херсоне раздались взрывы

16:39 Избил кондуктора и пассажирку — в Одессе задержали участника скандала в троллейбусе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

16:34 Выезд за границу несовершеннолетних парней — нужно ли приписное с ТЦК

16:31 Россиянку Исинбаеву исключили из числа членов МОК — детали

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

16:05 Экстренные отключения света в Одесской области — когда начнут применяться сегодня

17:13 Впервые за 30 лет Россия и Китай вернулись к бартерной торговле

17:07 Какими законами регулируются начисления и выплаты военным

17:04 В Херсоне раздались взрывы

16:39 Избил кондуктора и пассажирку — в Одессе задержали участника скандала в троллейбусе

16:34 Выезд за границу несовершеннолетних парней — нужно ли приписное с ТЦК

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

16:31 Россиянку Исинбаеву исключили из числа членов МОК — детали

16:05 Экстренные отключения света в Одесской области — когда начнут применяться сегодня

16:04 Беженцам в Словакии изменили правила оформления временной защиты

16:01 Олимпиада-2024 — сборная Украины по гребле остановилась в шаге от подиума

15:36 Известный блогер раскрыл имена нескольких девушек, которые приняли участие в "Холостяке"

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Text

15:27 Врач-инфекционист дал советы, как уберечь себя от нового штамма коронавируса

Text

13:34 Воевать будут все — военный психолог уверен, что придется мобилизовать украинцев с 18 лет

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

13:05 Прорывы вглубь Курска и переговоры с Россией — эфир День.LIVE

Text

08:00 Запад поддержал бои в Курской области и какие проблемы получили оккупанты в Крыму — эфир Ранок.LIVE

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского