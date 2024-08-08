Удар по больнице в Никополе 8 августа — есть погибший

Россияне ударили по больнице в Никополе
Российские оккупанты в четверг, 8 августа, попали артиллерией по больнице в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб 50-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.
Удар по больнице в Никополе
"Россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину", — говорится в сообщении.
Лысак рассказал, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего, однако, к сожалению, спасти раненого не удалось.
Также повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач.
Реакция Минздрава на удар по больнице
"Никополь. Попадание артиллерией в медучреждение. Погиб 50-летний мужчина. Несмотря на немедленную всю необходимую медпомощь, спасти его не удалось", — говорится в сообщении.
Министерство здравоохранения выразило соболезнования родным и близким погибшего.
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