Удар по больнице в Никополе 8 августа — есть погибший

Последствия удара по больнице в Никополе. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты в четверг, 8 августа, попали артиллерией по больнице в Никополе Днепропетровской области. В результате вражеской атаки погиб 50-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram.

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"Россияне попали артиллерией по территории больницы. Убили 50-летнего мужчину", — говорится в сообщении.

Последствия удара по больнице в Никополе. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Последствия удара по Никополю. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лысак рассказал, что медики боролись за жизнь мужчины до последнего, однако, к сожалению, спасти раненого не удалось.

Также повреждено здание заведения, гаражи, авто, линия электропередач.

Скриншот сообщения Сергея Лисака

Реакция Минздрава на удар по больнице

"Никополь. Попадание артиллерией в медучреждение. Погиб 50-летний мужчина. Несмотря на немедленную всю необходимую медпомощь, спасти его не удалось", — говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения выразило соболезнования родным и близким погибшего.