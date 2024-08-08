Удар по лікарні в Нікополі 8 серпня — є загиблий

Наслідки удару по лікарні в Нікополі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Російські окупанти у четвер, 8 серпня, поцілили артилерією по лікарні у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

Читайте також:

Удар по лікарні в Нікополі

"Росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

Наслідки удару по лікарні в Нікополі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Наслідки удару по Нікополю. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак розповів, що медики боролися за життя чоловіка до останнього, проте, на жаль, врятувати пораненого не вдалося.

Також пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач.

Скриншот допису Сергія Лисака

Реакція МОЗ на удар по лікарні

"Нікополь. Влучання артилерією у медзаклад. Загинув 50-річний чоловік. Попри негайну всю необхідну меддопомогу, врятувати його не вдалось", — йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я висловило співчуття рідним та близьким загиблого.