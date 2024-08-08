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Росіяни вдарили по лікарні у Нікополі

8 серпня 2024 14:46
Катерина Османська - Редактор
Удар по лікарні в Нікополі 8 серпня — є загиблий
Наслідки удару по лікарні в Нікополі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
Катерина Османська - Редактор

Російські окупанти у четвер, 8 серпня, поцілили артилерією по лікарні у Нікополі Дніпропетровської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 50-річний чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram. 

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Удар по лікарні в Нікополі

"Росіяни поцілили артилерією по території лікарні. Вбили 50-річного чоловіка", — йдеться у повідомленні.

удар по лікарні в Нікополі 8 серпня
Наслідки удару по лікарні в Нікополі. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA
удар по лікарні в Нікополі 8 серпня
Наслідки удару по Нікополю. Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Лисак розповів, що медики боролися за життя чоловіка до останнього, проте, на жаль, врятувати пораненого не вдалося.

Також пошкоджена будівля закладу, гаражі, авто, лінія електропередач.

удар по Нікополю 8 серпня
Скриншот допису Сергія Лисака

Реакція МОЗ на удар по лікарні

"Нікополь. Влучання артилерією у медзаклад. Загинув 50-річний чоловік. Попри негайну всю необхідну меддопомогу, врятувати його не вдалось", — йдеться у повідомленні.

Міністерство охорони здоров'я висловило співчуття рідним та близьким загиблого. 

МОЗ про удар по лікарні в Нікополі
Скриншот допису МОЗ

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