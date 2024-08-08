Масштабна повітряна тривога вранці 8 серпня — злетів винищувач Міг-31К

Російський винищувач-перехоплювач МіГ-31К. Фото: overclockers

Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня охопила всю територію у зв'язку з ракетною небезпекою. Українців попереджають про зліт російського винищувача Міг-31К.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — зазначили українські військові.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином вся Україна "почервоніла" від небезпеки.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 06:45. Моніторингові канали запевняють, що ворожий винищувач робить передислокацію.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Чому тривога. Радар"

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