Масштабна повітряна тривога вранці 8 серпня — злетів винищувач Міг-31К

Масштабна повітряна тривога — злетів носій ракет Міг-31К
8 серпня 2024 06:26
оновлено: 06:47
Російський винищувач-перехоплювач МіГ-31К. Фото: overclockers
Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня охопила всю територію у зв'язку з ракетною небезпекою. Українців попереджають про зліт російського винищувача Міг-31К.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
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"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — зазначили українські військові.
Таким чином вся Україна "почервоніла" від небезпеки.
Оновлено 06:45. Моніторингові канали запевняють, що ворожий винищувач робить передислокацію.
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