Повітряна тривога в Україні вночі 8 серпня — загроза удару балістичних ракет

Повітряна тривога накрила Україну — які області під прицілом балістики
Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня поширилась на Сумську, Чернігівську, Полтавську, Харківську та інші області у зв'язку з загрозою застосування балістичних ракет. Своєю чергою на півдні — в Миколаївській та Херсонській областях — оголошено тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.
Повітряна тривога зараз 8 серпня
Українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.
Також бійці повідомляють про рух ударних безпілотників у таких областях:
- в Миколаївській на Одеську — курс південно-західний;
- з Херсонської на Миколаївську — курс північно-західний;
- з Чорного моря в бік Одеської.
Таким чином північно-східні та південні області України охопила повітряна тривога.
Оновлено 03:20. Повітряні сили виявили "шахед", який прямує з Миколаївської області в бік Кіровоградської.
Таким чином повітряна тривога дісталась до Кіровоградської області.
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