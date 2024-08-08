Повітряна тривога в Україні вночі 8 серпня — загроза удару балістичних ракет

Запуск ракети в небі. Фото: скриншот

Повітряна тривога в Україні зараз 8 серпня поширилась на Сумську, Чернігівську, Полтавську, Харківську та інші області у зв'язку з загрозою застосування балістичних ракет. Своєю чергою на півдні — в Миколаївській та Херсонській областях — оголошено тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляють Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

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Повітряна тривога зараз 8 серпня

Українські військові попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північного сходу.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Також бійці повідомляють про рух ударних безпілотників у таких областях:

в Миколаївській на Одеську — курс південно-західний;

з Херсонської на Миколаївську — курс північно-західний;

з Чорного моря в бік Одеської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином північно-східні та південні області України охопила повітряна тривога.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:20. Повітряні сили виявили "шахед", який прямує з Миколаївської області в бік Кіровоградської.

Скриншот повідомлення з Telegram-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Таким чином повітряна тривога дісталась до Кіровоградської області.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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