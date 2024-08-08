Воздушная тревога в Украине ночью 8 августа — угроза удара баллистических ракет

Запуск ракеты в небе. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Украине 8 августа распространилась на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую и другие области в связи с угрозой применения баллистических ракет. В свою очередь на юге — в Николаевской и Херсонской областях — объявлена тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

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Воздушная тревога сейчас 8 августа

Украинские военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также бойцы сообщают о движении ударных беспилотников в следующих областях:

в Николаевской на Одесскую - курс юго-западный;

с Херсонской на Николаевскую - курс северо-западный;

из Черного моря в сторону Одесской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, северо-восточные и южные области Украины охватила воздушная тревога.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:20. Воздушные силы обнаружили "шахед", направляющийся из Николаевской области в сторону Кировоградской.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога добралась до Кировоградской области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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