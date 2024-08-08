Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Воздушная тревога накрыла Украину – какие области под прицелом баллистики arrow

Воздушная тревога накрыла Украину – какие области под прицелом баллистики

8 августа 2024 02:29
обновлено: 03:23
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор
Воздушная тревога в Украине ночью 8 августа — угроза удара баллистических ракет
Запуск ракеты в небе. Фото: скриншот
Инна Буряк - редактор
Инна Буряк
редактор

Воздушная тревога в Украине 8 августа распространилась на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую и другие области в связи с угрозой применения баллистических ракет. В свою очередь на юге — в Николаевской и Херсонской областях — объявлена тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Читайте также:

Воздушная тревога сейчас 8 августа

Украинские военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.

Воздушная тревога ночью 8 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Также бойцы сообщают о движении ударных беспилотников в следующих областях:

  • в Николаевской на Одесскую - курс юго-западный;
  • с Херсонской на Николаевскую - курс северо-западный;
  • из Черного моря в сторону Одесской.
Ночная атака на Украину 8 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, северо-восточные и южные области Украины охватила воздушная тревога.

Карта воздушной тревоги сейчас 8 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Обновлено 03:20. Воздушные силы обнаружили "шахед", направляющийся из Николаевской области в сторону Кировоградской.

Воздушная тревога сейчас 8 августа
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Таким образом, воздушная тревога добралась до Кировоградской области.

Атака баллистических ракет в Украине ночью 8 августа
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Новость дополняется...

Также важные новости дня по теме:

обстрелы оккупанты воздушная тревога ракеты опасность война в Украине війна атака

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:10 Виталий Кличко поздравил Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде-2024

02:44 Зеленский отреагировал на победу Александра Хижняка на Олимпиаде-2024

обновлено:

02:29 Воздушная тревога накрыла Украину – какие области под прицелом баллистики

02:23 Нужно 50 лет, чтобы разминировать Харьковщину — более 200 тысяч мин уже обезвредили

02:02 Победы спортсменов 11 дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

01:32 Более 100 антимигрантских акций запланировано сегодня в Британии — чего ожидает полиция

01:32 В Запорожье полицейские задействовали агента, чтобы поймать таксиста-сутенера — как его наказал суд

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

01:08 Плачущего Хижняка наградили долгожданной золотой медалью Парижа-2024 — фото, видео

00:49 В Киеве загорелся пожар в кинотеатре "Тампере" — СМИ публикуют страшные кадры

03:10 Виталий Кличко поздравил Хижняка с завоеванием золотой медали на Олимпиаде-2024

02:44 Зеленский отреагировал на победу Александра Хижняка на Олимпиаде-2024

обновлено:

02:29 Воздушная тревога накрыла Украину – какие области под прицелом баллистики

02:23 Нужно 50 лет, чтобы разминировать Харьковщину — более 200 тысяч мин уже обезвредили

02:02 Победы спортсменов 11 дня Олимпиады-2024 — как выглядит медальный зачет

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

01:32 Более 100 антимигрантских акций запланировано сегодня в Британии — чего ожидает полиция

01:32 В Запорожье полицейские задействовали агента, чтобы поймать таксиста-сутенера — как его наказал суд

01:08 Плачущего Хижняка наградили долгожданной золотой медалью Парижа-2024 — фото, видео

00:49 В Киеве загорелся пожар в кинотеатре "Тампере" — СМИ публикуют страшные кадры

00:31 Хижняк принес Украине третью золотую медаль Олимпийских игр

Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

Text

01:23 Нардеп рассказал, когда бойцы "Украинского легиона" смогут присоединиться к ВСУ

7 августа 2024
Text

23:58 Украина не готова к зиме — эксперт заявил, что 85% теплосетей нуждаются в замене

Text

22:52 Как проходят обучение в Третьей штурмовой бригаде — эксклюзив от Новини.LIVE

Text

20:54 Эксперт заявил, что хлебобулочная отрасль работает в убыток

Text

19:53 Нардеп объяснил, могут ли надеяться на демобилизацию бойцы 18-25 лет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

25 июля 2024

12:35 Грейтесь, пока жара — народный синоптик Диденко предупредила о резком изменении погоды