Воздушная тревога в Украине ночью 8 августа — угроза удара баллистических ракет

Воздушная тревога накрыла Украину – какие области под прицелом баллистики
Воздушная тревога в Украине 8 августа распространилась на Сумскую, Черниговскую, Полтавскую, Харьковскую и другие области в связи с угрозой применения баллистических ракет. В свою очередь на юге — в Николаевской и Херсонской областях — объявлена тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.
Воздушная тревога сейчас 8 августа
Украинские военные предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-востока.
Также бойцы сообщают о движении ударных беспилотников в следующих областях:
- в Николаевской на Одесскую - курс юго-западный;
- с Херсонской на Николаевскую - курс северо-западный;
- из Черного моря в сторону Одесской.
Таким образом, северо-восточные и южные области Украины охватила воздушная тревога.
Обновлено 03:20. Воздушные силы обнаружили "шахед", направляющийся из Николаевской области в сторону Кировоградской.
Таким образом, воздушная тревога добралась до Кировоградской области.
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