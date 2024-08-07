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Россияне на улицах ВОТ Запорожской области ищут желающих подписать контракт

7 августа 2024 19:15
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Оккупанты на улицах ВОТ Запорожской области вербуют на улицах гражданских в свою армию
Мобильный пункт для вербовки в русскую армию. Фото: росСМИ
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Во временно оккупированных районах Запорожской области российские военные активно ищут новобранцев для службы в собственных вооруженных силах. Оккупанты организовали мобильный пункт отбора на военную службу.

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 7 августа.

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На ВОТ Запорожской области российские войска открыли мобильный пункт для набора на военную службу. Они активно агитируют гражданских до вступления во вражеские вооруженные силы и предлагают большие суммы денег за участие в войне на стороне РФ. Особое внимание уделяют молодежи, пытаясь привлечь ребят с оккупированных территорий в службу в подразделениях беспилотной авиации.

Гражданские лица на временно оккупированных территориях также привлекаются к поддержке российской армии:

  • Партия "Единая Россия" начала кампанию по сбору медикаментов для российских военных.
  • Также объявлено о возможности передачи охотничьего оружия для нужд русской армии.
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот
Сообщение Ивана Федорова. Фото: скриншот

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