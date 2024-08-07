Оккупанты на улицах ВОТ Запорожской области вербуют на улицах гражданских в свою армию

Россияне на улицах ВОТ Запорожской области ищут желающих подписать контракт
Во временно оккупированных районах Запорожской области российские военные активно ищут новобранцев для службы в собственных вооруженных силах. Оккупанты организовали мобильный пункт отбора на военную службу.
Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Иван Федоров в среду, 7 августа.
Россияне вербуют гражданских на улицах ВОТ
На ВОТ Запорожской области российские войска открыли мобильный пункт для набора на военную службу. Они активно агитируют гражданских до вступления во вражеские вооруженные силы и предлагают большие суммы денег за участие в войне на стороне РФ. Особое внимание уделяют молодежи, пытаясь привлечь ребят с оккупированных территорий в службу в подразделениях беспилотной авиации.
Гражданские лица на временно оккупированных территориях также привлекаются к поддержке российской армии:
- Партия "Единая Россия" начала кампанию по сбору медикаментов для российских военных.
- Также объявлено о возможности передачи охотничьего оружия для нужд русской армии.
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