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Росіяни на вулицях ТОТ Запорозької області шукають охочих підписати контракт

7 серпня 2024 19:15
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Окупанти на вулицях ТОТ Запорозької області вербують на вулицях цивільних до своєї армії
Мобільний пункт для вербування в російську армію. Фото: росЗМІ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У тимчасово окупованих районах Запорізької області російські військові активно шукають новобранців для служби у власних збройних силах. Окупанти організували мобільний пункт відбору на військову службу.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 7 серпня.

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На ТОТ Запорізької області російські війська відкрили мобільний пункт для набору на військову службу. Вони активно агітують цивільних до вступу до ворожих збройних сил та пропонують великі суми грошей за участь у війні на стороні РФ. Особливу увагу приділяють молоді, намагаючись залучити хлопців та дівчат з окупованих територій до служби в підрозділах безпілотної авіації.

Цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях також залучають до підтримки російської армії:

  • Партія "Єдина Росія" розпочала кампанію зі збору медикаментів для російських військових.
  • Також оголошено про можливість передачі мисливської зброї для потреб російської армії.
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот
Допис Івана Федорова. Фото: скриншот

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війна Запорізька область окупанти Іван Федоров окупація війна в Україні

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