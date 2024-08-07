Окупанти на вулицях ТОТ Запорозької області вербують на вулицях цивільних до своєї армії

Мобільний пункт для вербування в російську армію. Фото: росЗМІ

У тимчасово окупованих районах Запорізької області російські військові активно шукають новобранців для служби у власних збройних силах. Окупанти організували мобільний пункт відбору на військову службу.

Про це розповів голова Запорізької ОВА Іван Федоров у середу, 7 серпня.

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Росіяни вербують цивільних на вулицях ТОТ

На ТОТ Запорізької області російські війська відкрили мобільний пункт для набору на військову службу. Вони активно агітують цивільних до вступу до ворожих збройних сил та пропонують великі суми грошей за участь у війні на стороні РФ. Особливу увагу приділяють молоді, намагаючись залучити хлопців та дівчат з окупованих територій до служби в підрозділах безпілотної авіації.

Цивільних осіб на тимчасово окупованих територіях також залучають до підтримки російської армії:

Партія "Єдина Росія" розпочала кампанію зі збору медикаментів для російських військових.

Також оголошено про можливість передачі мисливської зброї для потреб російської армії.