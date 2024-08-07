Українські військові захопили в полон 40 окупантів

Бійці ЗСУ взяли в полон 40 російських військових
7 серпня 2024 19:00
Взяття російських військових в полон. Фото: Станіслав Бунятов/Telegram
Російські військові продовжують потрапляти в український полон. Бійці Збройних сил України захопили в полон близько 40 окупантів.
Про це повідомив доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у середу, 6 серпня.
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За словами Бунятова, чотири військових Сил оборони України взяли в полон близько 40 окупантів. Повідомляється, що це сталося в Курській області РФ
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