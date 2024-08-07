Українські військові захопили в полон 40 окупантів

Взяття російських військових в полон. Фото: Станіслав Бунятов/Telegram

Російські військові продовжують потрапляти в український полон. Бійці Збройних сил України захопили в полон близько 40 окупантів.

Про це повідомив доброволець 24ОШБ "Айдар" Станіслав Бунятов у середу, 6 серпня.

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Взяття окупантів в полон

За словами Бунятова, чотири військових Сил оборони України взяли в полон близько 40 окупантів. Повідомляється, що це сталося в Курській області РФ