Украинские военные захватили в плен 40 оккупантов

Бойцы ВСУ взяли в плен 40 российских военных
7 августа 2024 19:00
Взятие российских военных в плен. Фото: Станислав Бунятов/Telegram
Российские военные продолжают попадать в украинский плен. Бойцы Вооруженных сил Украины захватили в плен около 40 оккупантов.
Об этом сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов в среду, 6 августа.
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Взятие оккупантов в плен
По словам Бунятова, четыре военных сил обороны Украины взяли в плен около 40 оккупантов. Сообщается, что это произошло в Курской области РФ.
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