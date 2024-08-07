Украинские военные захватили в плен 40 оккупантов

Взятие российских военных в плен. Фото: Станислав Бунятов/Telegram

Российские военные продолжают попадать в украинский плен. Бойцы Вооруженных сил Украины захватили в плен около 40 оккупантов.

Об этом сообщил доброволец 24ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов в среду, 6 августа.

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По словам Бунятова, четыре военных сил обороны Украины взяли в плен около 40 оккупантов. Сообщается, что это произошло в Курской области РФ.