Бои в Курской области - Путин отреагировал

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: Reuters

В Курской области Российской Федерации не прекращаются боевые действия. Прошло время, и только сейчас диктатор государства-агрессора Владимир Путин отреагировал на эту ситуацию.

В сети появилось видео правительственного заседания в Российской Федерации, в ходе которого Путин изложил свое мнение.

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Только спустя сутки после начала боевых действий в Курской области Путин прокомментировал ситуацию. Как и следовало ожидать, он обвинил во всем так называемый "киевский режим"

Прорыв границы он назвал масштабной провокацией.

""Киевский режим" совершил очередную провокацию, производя стрельбу из разных видов вооружения", — заявил диктатор.

События в Курской области

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины никак не комментировали события в Курской области и так называемый прорыв на границе РФ.

Однако там подчеркнули, что в эти действия точно не вовлечены воюющие в составе Вооруженных сил Украины бойцы Российского добровольческого корпуса (РДК).