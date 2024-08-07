Бої у Курській області — Путін відреагував

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: Reuters

У Курській області Російської Федерації не припиняються бойові дії. Пройшла доба, і лише зараз диктатор держави-агресора Володимир Путін відреагував на цю ситуацію.

В мережі з'явилося відео урядового засідання в Російській Федерації, під час якого Путін виклав свої думки.

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Лише через добу після початку бойових дій у Курській області Путін прокоментував ситуацію. Як і слід було очікувати, він звинуватив в усьому так званий "київський режим"

Прорив кордону він назвав масштабною провокацією.

""Київський режим" здійснив чергову провокацію, провадячи стрілянину з різних видів озброєння", — заявив диктатор.

Події у Курській області

У Головному управління розвідки Міністерства оборони Україні ніяк не коментували події у Курській області та так званий прорив на кордоні РФ.

Однак там наголосили, що в цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі Збройних сил України.