Бої у Курській області — Путін відреагував

Пройшла доба — Путін нарешті відреагував на події у Курській області
У Курській області Російської Федерації не припиняються бойові дії. Пройшла доба, і лише зараз диктатор держави-агресора Володимир Путін відреагував на цю ситуацію.
В мережі з'явилося відео урядового засідання в Російській Федерації, під час якого Путін виклав свої думки.
Реакція Путіна на події в Курську
Лише через добу після початку бойових дій у Курській області Путін прокоментував ситуацію. Як і слід було очікувати, він звинуватив в усьому так званий "київський режим"
Прорив кордону він назвав масштабною провокацією.
""Київський режим" здійснив чергову провокацію, провадячи стрілянину з різних видів озброєння", — заявив диктатор.
Події у Курській області
У Головному управління розвідки Міністерства оборони Україні ніяк не коментували події у Курській області та так званий прорив на кордоні РФ.
Однак там наголосили, що в цих діях точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі Збройних сил України.
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