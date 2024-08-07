Тендрівська коса — десантники ГУР здійснили наліт на позиції росіян

Десантники ГУР під час спецоперації. Фото: скриншот з відео

Спецпризначенці підрозділу активних дій "Артан" та Морського центру Головного управління розвідки здійснили важку операцію у північній частині Чорного моря. 6 серпня десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку.

Про це повідомила пресслужба ГУР у середу, 7 серпня.

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Наліт на Тендрівську косу

В ГУР розповіли, що вночі десантна група спецпризначенців висадилась на Тендрівській косі та знищила ворожу броньовану техніку, зокрема МТ-ЛБ, комплекс РЕБ противника, а також зруйнувала фортифікаційні укріплення росіян.

Зазначається, що під час бою окупанти зазнали втрат серед особового складу, однак наразі точна кількість уточнюється.

"Виконавши поставлене завдання, зокрема й секретну його частину, воєнні розвідники відійшли без втрат. Це не перший успішний активний захід спецпризначенців ГУР на окупованій росіянами Тендрівській косі. Відповідні дії — лише частина масштабного плану Сил безпеки і оборони України, реалізація якого триває", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Тендрівська коса — це вузький острів завдовжки близько 65 км та завширшки до 1,8 км. Коса розташована у північній частині Чорного моря, неподалік українського Криму.