Тендровская коса — десантники ГУР совершили налет на позиции россиян

Десантники ГУР в ходе спецоперации. Фото: скриншот с видео

Спецназначители подразделения активных действий "Артан" и Морского центра Главного управления разведки провели тяжелую операцию в северной части Черного моря. 6 августа десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР в среду, 7 августа.

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В ГУР рассказали, что ночью десантная группа спецназовцев высадилась на Тендровской косе и уничтожила вражескую бронированную технику, в частности МТ-ЛБ, комплекс РЭБ противника, а также разрушила фортификационные укрепления россиян.

Отмечается, что во время боя оккупанты понесли потери среди личного состава, однако в настоящее время точное количество уточняется.

"Выполнив поставленную задачу, в том числе и секретную его часть, военные разведчики отошли без потерь. Это не первое успешное активное мероприятие спецназовцев ГУР на оккупированной россиянами Тендровской косе. Соответствующие действия — лишь часть масштабного плана Сил безопасности и обороны Украины, реализация которого продолжается", — говорится в сообщении.

Отметим, что Тендровская коса — узкий остров длиной около 65 км и шириной до 1,8 км. Коса расположена в северной части Черного моря, недалеко от украинского Крыма.