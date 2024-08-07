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ЗСУ розгромили вісім танків та 29 бойових машин окупантів — Генштаб назвав свіжі втрати Росії

7 серпня 2024 08:20
Катерина Османська - Редактор
Втрати Росії — Генштаб назвав, яку техніку окупантів знищили ЗСУ цієї доби
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine
Катерина Османська - Редактор

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 230 російських загарбників. Також вдалося знищити вісім танків, 67 артсистем, та 29 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в середу, 7 серпня.  

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У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 586 370 (+1 230) осіб;
  • танків — 8 429 (+8)  одиниць;
  • бойових броньованих машин — 16 323 (+29) одиниці;
  • артилерійських систем — 16 451 (+67) одиниця;
  • РСЗВ — 1 138 (+0) одиниць;
  • засобів ППО — 910 (+0) одиниць;
  • літаків — 365 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 212 (+54) одиниць;
  • крилатих ракет — 2 421 (+1) одиниця;
  • кораблів — 28 (+0) одиниць;
  • підводних човнів — 1 (+0) одиниця;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 22 226 (+78) одиниць;
  • спеціальної техніки — 2 759 (+21) одиниць.
втрати окупантів 7 серпня
Втрати російських окупантів станом на 7 серпня. Фото: Генштаб ЗСУ

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