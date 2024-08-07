Втрати Росії — Генштаб назвав, яку техніку окупантів знищили ЗСУ цієї доби

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минулу добу Збройні сили України ліквідували 1 230 російських загарбників. Також вдалося знищити вісім танків, 67 артсистем, та 29 бойових броньованих машин.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ в середу, 7 серпня.

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Втрати окупантів на фронті

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 серпня орієнтовно становлять:

особового складу — близько 586 370 (+1 230) осіб;

танків — 8 429 (+8) одиниць;

бойових броньованих машин — 16 323 (+29) одиниці;

артилерійських систем — 16 451 (+67) одиниця;

РСЗВ — 1 138 (+0) одиниць;

засобів ППО — 910 (+0) одиниць;

літаків — 365 (+0) одиниць;

гелікоптерів — 326 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 13 212 (+54) одиниць;

крилатих ракет — 2 421 (+1) одиниця;

кораблів — 28 (+0) одиниць;

підводних човнів — 1 (+0) одиниця;

автомобільної техніки та автоцистерн — 22 226 (+78) одиниць;

спеціальної техніки — 2 759 (+21) одиниць.