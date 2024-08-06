Війна в Україні — 3 ОШБр знищила ворожу артустановку "Нона"

Бійці 3 ОШБр мінусували ворожу артустановку "Нона" — вражаючі кадри
На Харківському напрямку бійці Третьої штурмової бригади продовжують завдавати нових ударів по російських загарбниках. Ворог зазнає серйозних втрат у бойовій техніці та живій силі.
Кадри знищення ворожої артустановки "Нона" бійці 3 ОШБр оприлюднили на своїй сторінці у Telegram.
Знищення артустановки росіян
"Ще одна російська "Нона" згоріла в посадці — уразила Третя штурмова", — говориться у повідомленні.
Бійці також повідомили, що після успішного ураження артустановки 2С9, вони спалили й піхоту російських загарбників.
"FPV бригади залетіли у ворожі бліндажі та розбили укриття, де окупанти переховувалися цілими групами", — повідомили у Третій штурмовій.
Також повідомляється, що по ворожих цілях відпрацювали бійці батальйону безпілотних систем 3 ОШБр.
Читайте Новини.LIVE!