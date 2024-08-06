Війна в Україні — 3 ОШБр знищила ворожу артустановку "Нона"

Артилерійська установка "Нона" на позиція. Фото: скриншот

На Харківському напрямку бійці Третьої штурмової бригади продовжують завдавати нових ударів по російських загарбниках. Ворог зазнає серйозних втрат у бойовій техніці та живій силі.

Кадри знищення ворожої артустановки "Нона" бійці 3 ОШБр оприлюднили на своїй сторінці у Telegram.

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"Ще одна російська "Нона" згоріла в посадці — уразила Третя штурмова", — говориться у повідомленні.

Бійці також повідомили, що після успішного ураження артустановки 2С9, вони спалили й піхоту російських загарбників.

"FPV бригади залетіли у ворожі бліндажі та розбили укриття, де окупанти переховувалися цілими групами", — повідомили у Третій штурмовій.

Також повідомляється, що по ворожих цілях відпрацювали бійці батальйону безпілотних систем 3 ОШБр.