Война в Украине — 3 ОШБр уничтожила вражескую артустановку "Нона"

Бойцы 3 ОШБр минусовали вражескую артустановку "Нона" — впечатляющие кадры
На Харьковском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наносить новые удары по российским захватчикам. Враг несет серьезные потери в боевой технике и живой силе.
Кадры уничтожения вражеской артустановки "Нона" бойцы 3 ОШБр опубликовали на своей странице в Telegram.
Уничтожение артустановки россиян
"Еще одна российская "Нона" сгорела в посадке — поразила Третья штурмовая", — говорится в сообщении.
Бойцы также сообщили, что после успешного поражения артустановки 2С9 они сожгли и пехоту российских захватчиков.
"FPV бригады залетели во вражеские блиндажи и разбили укрытие, где оккупанты скрывались целыми группами", — сообщили в Третьей штурмовой.
Также сообщается, что по вражеским целям отработали бойцы батальона беспилотных систем 3 ОШБр.
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