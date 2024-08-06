Война в Украине — 3 ОШБр уничтожила вражескую артустановку "Нона"

Артиллерийская установка "Нона" на позиции. Фото: скриншот

На Харьковском направлении бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают наносить новые удары по российским захватчикам. Враг несет серьезные потери в боевой технике и живой силе.

Кадры уничтожения вражеской артустановки "Нона" бойцы 3 ОШБр опубликовали на своей странице в Telegram.

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"Еще одна российская "Нона" сгорела в посадке — поразила Третья штурмовая", — говорится в сообщении.

Бойцы также сообщили, что после успешного поражения артустановки 2С9 они сожгли и пехоту российских захватчиков.

"FPV бригады залетели во вражеские блиндажи и разбили укрытие, где оккупанты скрывались целыми группами", — сообщили в Третьей штурмовой.

Также сообщается, что по вражеским целям отработали бойцы батальона беспилотных систем 3 ОШБр.