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Штурм ворожих позицій на Харківщині — як якісне екіпірування врятувало життя бійця

2 серпня 2024 15:00
Галина Шподарева - редактор
Штурм ворожих позицій на Харківщині — відео порятунку бійця 3-ї ОШБр
Відео штурму позицій окупантів на Харківщині. Фото: скриншот
Галина Шподарева - редактор

На Харківщині під час штурму позицій російської армії один з бійців 3-ї окремої штурмової бригади натрапив на міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху військовий зазнав поранення, проте вижив та був евакуйований для надання медичної допомоги. 

Відео з камери GoPro опублікували бійці 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 2 серпня. 

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"Це GoPro було зняте на Харківщині. Один з наших натрапив на міну противника ПФМ-1 і це той випадок, коли нормальна екіпа й взуття — вирішують і рятують життя", — йдеться в повідомленні. 

Відразу після вибуху пораненому надали першу допомогу та евакуювали з ризикованої зони впритул до ворога. 

Штурм ворожих позицій на Харківщині — як якісне екіпірування врятувало життя бійця - фото 1
Допис 3-ї ОШБр. Фото: скриншот

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