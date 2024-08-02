Штурм ворожих позицій на Харківщині — відео порятунку бійця 3-ї ОШБр

Відео штурму позицій окупантів на Харківщині. Фото: скриншот

На Харківщині під час штурму позицій російської армії один з бійців 3-ї окремої штурмової бригади натрапив на міну "Пелюстка". Внаслідок вибуху військовий зазнав поранення, проте вижив та був евакуйований для надання медичної допомоги.

Відео з камери GoPro опублікували бійці 3-ї ОШБр у Telegram у п'ятницю, 2 серпня.

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"Це GoPro було зняте на Харківщині. Один з наших натрапив на міну противника ПФМ-1 і це той випадок, коли нормальна екіпа й взуття — вирішують і рятують життя", — йдеться в повідомленні.

Відразу після вибуху пораненому надали першу допомогу та евакуювали з ризикованої зони впритул до ворога.