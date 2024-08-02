Штурм вражеских позиций в Харьковской области — видео спасения бойца 3-й ОШБр

Видео штурма позиций оккупантов в Харьковской области. Фото: скриншот

На Харьковщине во время штурма позиций российской армии один из бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады наступил на мину "Лепесток". В результате взрыва военный получил ранение, однако выжил и был эвакуирован для оказания медицинской помощи.

Видео с камеры GoPro опубликовали бойцы 3-й ОШБр в Telegram в пятницу, 2 августа.

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"Это GoPro было снято на Харьковщине. Один из наших наткнулся на мину противника ПФМ-1 и это тот случай, когда нормальный экип и обувь — решают и спасают жизнь", — говорится в сообщении.

Сразу после взрыва раненному оказали первую помощь и эвакуировали из рискованной зоны вплотную к врагу.