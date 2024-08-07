Потери России — Генштаб назвал, какую технику оккупантов уничтожили ВСУ за эти сутки

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: facebook/CinCAFofUkraine

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали 1 230 российских захватчиков. Также удалось уничтожить восемь танков, 67 артсистем и 29 боевых бронированных машин.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в среду, 7 августа.

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В Генштабе сообщили, что общие боевые потери противника с начала полномасштабного вторжения по 7 августа ориентировочно составляют:

личного состава — около 586 370 (+1 230) человек;

танков — 8 429 (+8) единиц;

боевых бронированных машин — 16 323 (+29) единицы;

артиллерийских систем — 16 451 (+67) единица;

РСЗО — 1 138 (+0) единиц;

средств ПВО — 910 (+0) единиц;

самолетов — 365 (+0) единиц;

вертолетов — 326 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 13 212 (+54) единиц;

крылатых ракет — 2 421 (+1) единица;

кораблей — 28 (+0) единиц;

подводных лодок — 1 (+0) единица;

автомобильной техники и автоцистерн — 22 226 (+78) единиц;

специальной техники — 2 759 (+21) единиц.