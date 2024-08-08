Оккупанты нанесли удары по Херсонщине — двое раненых

Осмотр места обстрела. Фото иллюстративное: Херсонская областная прокуратура

Оккупанты дважды обстреляли населенные пункты Херсонской области вечером 8 августа. В результате вражеских ударов двое гражданских мужчин получили серьезные ранения.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА в четверг, 8 августа.

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Обстрелы Берислава и Антоновки

По данным Херсонской ОВА, около 18:20 оккупационные войска нанесли удары по городу Берислав. Тяжелые ранения получил 71-летний местный житель. У мужчины травматическая ампутация плеча и перелом бедра. Пострадавшего госпитализировали.

Еще один пострадавший — в поселке Антоновка.

"В результате атаки вражеского дрона ранения получил 58-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму плеча и ранение ноги. Сейчас врачи оказывают ему необходимую помощь", — говорится в сообщении.