Россия вечером 8 августа обстреливает Херсон

В Херсоне снова слышны взрывы
8 августа 2024 21:38
Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети
В Херсоне вечером в четверг, 8 августа, снова слышны взрывы. Российские захватчики атакуют областной центр, обстреливая гражданское население.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
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Взрывы в Херсоне 8 августа
Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
По состоянию на 21:45 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.
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