Россия вечером 8 августа обстреливает Херсон

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: соцсети

В Херсоне вечером в четверг, 8 августа, снова слышны взрывы. Российские захватчики атакуют областной центр, обстреливая гражданское население.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Херсоне 8 августа

Воздушные силы предупреждали об угрозе применения врагом баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.

Скриншот сообщения Воздушных сил

По состоянию на 21:45 воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.