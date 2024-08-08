Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Наступление на Курскую область — The Telegraph назвало выгоду Украины от захвата территорий arrow

Наступление на Курскую область — The Telegraph назвало выгоду Украины от захвата территорий

8 августа 2024 20:42
Евгения Брюховецкая - редактор
Какова цель боевых действий в Курской области России
Последствия атаки в Судже. Фото: росСМИ
Евгения Брюховецкая - редактор

В Курской области России неизвестные военные отбили у россиян более 350 квадратных километров территории. В то же время официальные украинские власти не подтверждали свою причастность.

Издание The Telegraph назвало три основные цели Украины в этих боях.

Читайте также:

Боевые действия в Курской области России

На территории Курской области в плен якобы украинскими силами были захвачены десятки российских военных.

Как пишет издание, бои там свидетельствуют о трех ключевых целях Украины:

  • отвлечение российских сил от наступательных операций в Донецкой области

Поскольку в течение последней недели Россия имела там значительные продвижения и приблизилась к селу Нью-Йорк. А из-за отсутствия успехов России на Харьковском направлении оккупанты могли перенаправить еще больше военных в Донеччину — Курская наступательная операция усложняет этот процесс.

  • сеять рознь внутри России, потому что с начала 2023 года Россия возобновила незначительные наступательные действия в Украине, из-за чего якобы проукраинские российские партизаны периодически совершали вторжение на российскую территорию и на время заняли несколько приграничных населенных пунктов в Белгородской области.

В марте 2024 года такие операции распространились на Курск и преследовали цель разрушить ощущение "безопасности" в России и показать ее гражданам, что война может прийти и к ним.

  • вероятно продвижение соглашения об обмене территориями в ходе предстоящих переговоров.

В материале говорится, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы обдумывал оккупацию российских сел как средство влияния на Москву во время переговоров. Хотя непонятно, сможет ли Украина удержать села в Курской области, оказалось, что прорваться на российскую территорию легче, чем разрушить укрепления на востоке.

Кроме того, если не считать типичных угроз России ядерным оружием, она не дала никакого значимого ответа на Курское наступление.

Также важные новости дня по теме:

российские войска военные война в Украине фронт Курская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:46 Графики отключений — энергетики назвали часы со светом в Одесской области завтра

21:43 Наступление на Курскую область — в минобороны Франции заявили, что операцию успешно проводит Украина

21:43 Операция в Курской области — военно-политический обозреватель назвал вероятную цель

21:38 В Херсоне снова слышны взрывы

21:30 Украинцам вручают повестки нового образца — что должно быть указано в документе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

21:13 В Трускавце стоматолог толкнул недовольную клиентку — что решил суд

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

21:04 Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх

21:02 На Львовщине полиция спасла девушку, которая из-за безответной любви хотела прыгнуть с моста

20:52 В Херсонской области прогремели взрывы — тяжело ранены двое мужчин

21:46 Графики отключений — энергетики назвали часы со светом в Одесской области завтра

21:43 Наступление на Курскую область — в минобороны Франции заявили, что операцию успешно проводит Украина

21:43 Операция в Курской области — военно-политический обозреватель назвал вероятную цель

21:38 В Херсоне снова слышны взрывы

21:30 Украинцам вручают повестки нового образца — что должно быть указано в документе

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

21:13 В Трускавце стоматолог толкнул недовольную клиентку — что решил суд

21:04 Жан Беленюк получил бронзу на Олимпийских Играх

21:02 На Львовщине полиция спасла девушку, которая из-за безответной любви хотела прыгнуть с моста

20:52 В Херсонской области прогремели взрывы — тяжело ранены двое мужчин

20:46 Насибов с одним глазом проиграл схватку в финале Олимпиады — украинец взял "серебро"

Эксклюзив

18:18 Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

06:40 Цены на латунь в августе — сколько стоят цветные металлы в Украине

Новость с видео

06:03 Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

7 августа 2024
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Text

21:11 Военный аналитик прогнозирует еще одну операцию после прорыва границы РФ

Text

20:39 Длигач назвал мобилизационный потенциал Украины — сколько человек призывают ежегодно

Text

19:39 Мэр Конотопа заявил, что активность ДРГ на границе уменьшилась

Text

18:56 Нардеп Савчук заявила, что украинцам, которые до войны работали в России, не выдают паспорт Украины

Text

18:45 Нардеп объяснил, почему нет смысла перекрывать вентиль на газораспределительной станции в Судже

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

18:08 Эксперт заявил, что в Украине может произойти 7-балльное землетрясение — какие регионы он коснется

Text

17:50 Реакция США и ЕС на ситуацию в Курщине и жалобы россиян на отсутствие эвакуации — эфир Вечір.LIVE

Text

17:11 Воин 3-й ОШБр объяснил, что необходимо для войска, чтобы иметь преимущество над врагом

Text

16:30 Мэр Конотопа прокомментировал ситуацию с "пластилиновым" асфальтом

Text

16:15 Военный психолог заявил, что многих инструкторов из учебных полигонов отправили на войну

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского

06:30 ТЦК не сможет подать в суд на уклониста без этого перечня документов