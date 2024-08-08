Последствия атаки в Судже. Фото: росСМИ

В Курской области России неизвестные военные отбили у россиян более 350 квадратных километров территории. В то же время официальные украинские власти не подтверждали свою причастность.

Издание The Telegraph назвало три основные цели Украины в этих боях.

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На территории Курской области в плен якобы украинскими силами были захвачены десятки российских военных.

Как пишет издание, бои там свидетельствуют о трех ключевых целях Украины:

отвлечение российских сил от наступательных операций в Донецкой области

Поскольку в течение последней недели Россия имела там значительные продвижения и приблизилась к селу Нью-Йорк. А из-за отсутствия успехов России на Харьковском направлении оккупанты могли перенаправить еще больше военных в Донеччину — Курская наступательная операция усложняет этот процесс.

сеять рознь внутри России, потому что с начала 2023 года Россия возобновила незначительные наступательные действия в Украине, из-за чего якобы проукраинские российские партизаны периодически совершали вторжение на российскую территорию и на время заняли несколько приграничных населенных пунктов в Белгородской области.

В марте 2024 года такие операции распространились на Курск и преследовали цель разрушить ощущение "безопасности" в России и показать ее гражданам, что война может прийти и к ним.

вероятно продвижение соглашения об обмене территориями в ходе предстоящих переговоров.

В материале говорится, что Президент Украины Владимир Зеленский якобы обдумывал оккупацию российских сел как средство влияния на Москву во время переговоров. Хотя непонятно, сможет ли Украина удержать села в Курской области, оказалось, что прорваться на российскую территорию легче, чем разрушить укрепления на востоке.

Кроме того, если не считать типичных угроз России ядерным оружием, она не дала никакого значимого ответа на Курское наступление.