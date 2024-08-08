Вечерняя сводка Генштаба сегодня, 8 августа

Число боевых столкновений возросло до 56 — Генштаб проинформировал о ситуации на фронте
Силы обороны Украины в четверг, 8 августа, продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Сейчас количество боевых столкновений с врагом возросло до 56.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.
Ситуация на направлениях фронта
На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Волчанска — сейчас два из них продолжаются.
На Купянском направлении российские оккупанты один раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, но безуспешно.
На Лиманском направлении Россия атаковала ВСУ в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Там с начала суток произошло 15 боестолкновений, сейчас четыре из них продолжаются.
На Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. Возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки он восемь раз пытался потеснить подразделения ВСУ.
В Краматорском направлении сегодня российские захватчики шесть раз пытались выбить подразделения Украины с занимаемых позиций. Защитники отбили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского, две атаки продолжаются.
На Торецком направлении оккупанты при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковали позиции украинских войск, продолжаются два боеприкосновения вблизи Нью-Йорка.
В Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки продолжаются ожесточенные бои, враг предпринял десять попыток штурмовать украинские позиции.
На Кураховском направлении с начала суток захватчики однажды атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.
На Времевском направлении ВСУ отразили два штурмовых действия противника в направлении Водяного и Угледара, еще один бой продолжается.
На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки враг однажды пытался продвинуться вперед, но получил жесткий отпор. Россия применила авиацию по Гуляйполю.
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