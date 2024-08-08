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Число боевых столкновений возросло до 56 — Генштаб проинформировал о ситуации на фронте

8 августа 2024 19:39
Евгения Брюховецкая - редактор
Вечерняя сводка Генштаба сегодня, 8 августа
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: ВСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Силы обороны Украины в четверг, 8 августа, продолжают сдерживать наступление российских оккупантов. Сейчас количество боевых столкновений с врагом возросло до 56.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба в Facebook.

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Ситуация на направлениях фронта

На Харьковском направлении с начала суток произошло четыре боеприкосновения вблизи Волчанска — сейчас два из них продолжаются.

На Купянском направлении российские оккупанты один раз пытались штурмовать наши позиции вблизи Синьковки, но безуспешно.

На Лиманском направлении Россия атаковала ВСУ в районах Макеевки, Невского, Тернов и Серебрянского леса. Там с начала суток произошло 15 боестолкновений, сейчас четыре из них продолжаются.

На Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону украинских войск. Возле Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спорного и Выемки он восемь раз пытался потеснить подразделения ВСУ.

В Краматорском направлении сегодня российские захватчики шесть раз пытались выбить подразделения Украины с занимаемых позиций. Защитники отбили четыре штурмовых действия вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского, две атаки продолжаются.

На Торецком направлении оккупанты при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации семь раз атаковали позиции украинских войск, продолжаются два боеприкосновения вблизи Нью-Йорка.

В Покровском направлении ситуация остается напряженной. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоалександровки, Желанного и Карловки продолжаются ожесточенные бои, враг предпринял десять попыток штурмовать украинские позиции.

На Кураховском направлении с начала суток захватчики однажды атаковали наши подразделения. Пытались продвинуться вблизи Красногоровки.

На Времевском направлении ВСУ отразили два штурмовых действия противника в направлении Водяного и Угледара, еще один бой продолжается.

На Ореховском направлении в районе Малой Токмачки враг однажды пытался продвинуться вперед, но получил жесткий отпор. Россия применила авиацию по Гуляйполю.

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Скриншот поста Генштаба
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Скриншот поста Генштаба

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