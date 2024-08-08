Россияне перемещают свою технику из Мариуполя

Российская техника в Мариуполе. Фото: Андрющенко Time

Россияне перебрасывают свои резервы. Активность оккупационных войск подмечена в Мариупольско-Бердянской агломерации и на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщили на странице Мариупольского городского совета в Telegram в четверг, 8 августа.

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Оккупанты перебрасывают свои резервы

В сети распространяется информация о том, что захватчики опрокидывают свои резервы из Мариуполя в связи "с успешным прорывом Вооруженных Сил Украины в Курской области РФ".

Техника россиян. Фото: Андрющенко Time

Активность оккупационных войск зафиксирована в Мариупольско-Бердянской агломерации.

Перемещение русских. Фото: Сопротивление

Ранее также было отмечено перемещение военных во временно оккупированной части Запорожской области. Кроме того, не исключают и то, что оккупанты могут попытаться усилить свои силы для наступления на Донбассе.