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Росіяни перекидають свої резерви із Маріуполя

8 серпня 2024 18:55
Валерія Барановська - редактор
Росіяни переміщують свою техніку із Маріуполя
Російська техніка в Маріуполі. Фото: Андрющенко Time
Валерія Барановська - редактор

Росіяни перекидають свої резерви. Активність окупаційних військ помічена у Маріупольсько-Бердянській агломерації та на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомили на сторінці Маріупольської міської ради у Telegram у четвер, 8 серпня.

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У мережі шириться інформація про те, що загарбники перекидають свої резерви з Маріуполя у зв'язку "з успішним проривом Збройних Сил України у Курській області РФ".

Техніка росіян
Техніка росіян. Фото: Андрющенко Time

Активність окупаційних військ зафіксована у Маріупольсько-Бердянській агломерації.

Росія перекидає резерви
Переміщення росіян. Фото: Спротив

Раніше також було помічено переміщення військових у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Крім того, не виключають і те, що окупанти можуть спробувати підсилити свої сили для наступу на Донеччині.

Росіяни у Маріуполі
Допис Маріупольської міської ради. Фото: скриншот

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