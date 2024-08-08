Росіяни переміщують свою техніку із Маріуполя

Росіяни перекидають свої резерви із Маріуполя
Росіяни перекидають свої резерви. Активність окупаційних військ помічена у Маріупольсько-Бердянській агломерації та на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Про це повідомили на сторінці Маріупольської міської ради у Telegram у четвер, 8 серпня.
Окупанти перекидають свої резерви
У мережі шириться інформація про те, що загарбники перекидають свої резерви з Маріуполя у зв'язку "з успішним проривом Збройних Сил України у Курській області РФ".
Активність окупаційних військ зафіксована у Маріупольсько-Бердянській агломерації.
Раніше також було помічено переміщення військових у тимчасово окупованій частині Запорізької області. Крім того, не виключають і те, що окупанти можуть спробувати підсилити свої сили для наступу на Донеччині.
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