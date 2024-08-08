Вечірнє зведення Генштабу сьогодні, 8 серпня

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: ЗСУ

Сили оборони України у четвер, 8 серпня, продовжують стримувати наступ російських окупантів. Наразі кількість бойових зіткнень з ворогом зросла до 56.

Про це повідомила пресслужба Генштабу у Facebook.

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Ситуація на напрямках фронту

На Харківському напрямку з початку доби відбулось чотири боєзіткнення поблизу Вовчанська — наразі два з них тривають.

На Куп’янському напрямку російські окупанти один раз намагалися штурмувати наші позиції поблизу Синьківки, але безуспішно.

На Лиманському напрямку Росія атакувала ЗСУ в районах Макіївки, Невського, Тернів та Серебрянського лісу. Там від початку доби відбулося 15 боєзіткнень, наразі чотири з них тривають.

На Сіверському напрямку противник не полишає спроби прорвати оборону українських військ. Біля Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки, Спірного та Виїмки він вісім разів намагався потіснити підрозділи ЗСУ.

На Краматорському напрямку сьогодні російські загарбники шість разів намагалися вибити підрозділи України із займаних позицій. Захисники відбили чотири штурмових дії поблизу Часового Яру, Калинівки та Іванівського, дві атаки тривають.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки штурмової та бомбардувальної авіації сім разів атакували позиції українських військ, триває два боєзіткнення поблизу Нью-Йорка.

На Покровському напрямку ситуація залишається напруженою. В районах Калинового, Воздвиженки, Новоолександрівки, Желанного та Карлівки тривають запеклі бої, ворог здійснив десять спроб штурмувати українські позиції.

На Курахівському напрямку від початку доби загарбники один раз атакували наші підрозділи. Намагалися просунутися поблизу Красногорівки.

На Времівському напрямку ЗСУ відбили дві штурмові дії противника в напрямку Водяного та Вугледару, ще один бій триває.

На Оріхівському напрямку в районі Малої Токмачки ворог один раз намагався просунутись вперед, але отримав жорстку відсіч. Росія застосувала авіацію по Гуляйполю.

Скриншот допису Генштабу